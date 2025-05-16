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Medinsky: Ukrayna ile müzakereleri devam ettirmeye hazırız

Medinsky: Ukrayna ile müzakereleri devam ettirmeye hazırız

17:2316/05/2025, Friday
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinsky.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinsky.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna ile yürütülen doğrudan müzakerelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinsky, İstanbul’daki Rusya Konsolosluğu’nda yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yürütülecek yeni müzakere sürecine dair önemli mesajlar verdi. Medinsky, 2022 yılında Ukrayna tarafının sonlandırdığı barış görüşmelerinin devamı niteliğindeki bu temasların, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı ve kalıcı bir barış ortamı oluşturmayı amaçladığını vurguladı.


"Yapıcı ve çözüm odaklıyız"


Barış süreci kapsamında İstanbul’da yeniden bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetleri öncesi konuşan Medinsky, Rus tarafının yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti. Rus heyetinin tüm yetkilere sahip olduğunu ve görüşmeler öncesi Putin’le detaylı bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Medinsky,
"İstanbul’daki bu süreç, geçmişte yarım kalan diyaloğun yeniden canlandırılması için bir fırsat. Amacımız sadece çatışmaları durdurmak değil, uzun vadede istikrarı sağlayacak temelleri atmak."
ifadelerini kullandı.



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