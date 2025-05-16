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ABD Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da

ABD Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da

00:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
AA
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Hakan Fidan öncülüğünde Rus, Ukrayna ve Amerikan heyetleri İstanbul'da yer alacak.
Hakan Fidan öncülüğünde Rus, Ukrayna ve Amerikan heyetleri İstanbul'da yer alacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Hakan Fidan öncülüğünde Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin bugün İstanbul'da olacağını bildirdi. Kaynaklar; Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü bir zirve yapılmasının gündemde olduğunu fakat ABD'nin de katılımıyla dörtlü bir zirvenin yapılıp yapılmayacağının görüşüldüğünü aktardı. Bakan Fidan ile görüşen Medinskiy, sabah saat 10'u işaret edip, “Biz çalışmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

Bakan Fidan Rus heyetle görüştü

Rus ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'a geldiler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Medinskiy ile görüştü

Saat 10'u işaret etti

Medinskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili görüşmeler yürütmek üzere İstanbul'a geldiğini belirten Medinskiy,
“Bugün Türk Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, tutumumuzu detaylı bir şekilde anlattık."
dedi.
16 Mayıs sabah saat 10'dan itibaren Ukrayna tarafının görüşmeye gelmesini bekleyeceklerini kaydeden Medinskiy, “Biz çalışmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

Barış zirvesi bugün: İstanbul'da olacaklar

Dışişleri Bakanlığı kaynakları,
"Bakan Fidan ile Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti İstanbul'da olacak"
açıklamasını yaptı.

Dörtlü bir zirve mi olacak?

Farklı formatlarda bir dizi görüşme yapılacağını belirten kaynaklar, ABD-Ukrayna-Türkiye ve Rusya-Ukrayna-Türkiye şeklinde üçlü görüşmeler yapılmasının gündemde olduğunu bildirdi.
ABD, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında dörtlü formatta görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunun henüz kesinleşmediği bilgisi paylaşıldı.

Görüşmeye katılacak isimler kim?

-Marco Rubio (ABD heyeti başkanı):

ABD Senatörü, dış ilişkiler ve istihbarat konularında etkili, Ukrayna müzakerelerinde heyet lideri.

-Rustem Umerov (Ukrayna heyeti başkanı):

Ukrayna Savunma Bakanı, Kırım Tatarı, barış süreci ve ulusal güvenlik görüşmelerinde kilit figür.

-Vladimir Medinskiy (Rus heyeti başkanı):

Putin danışmanı, tarihçi, geçmişte barış görüşmelerinde Rusya’nın baş müzakereciliğini üstlenmiş siyasetçi.

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