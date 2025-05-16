ABD Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Hakan Fidan öncülüğünde Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin bugün İstanbul'da olacağını bildirdi. Kaynaklar; Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü bir zirve yapılmasının gündemde olduğunu fakat ABD'nin de katılımıyla dörtlü bir zirvenin yapılıp yapılmayacağının görüşüldüğünü aktardı. Bakan Fidan ile görüşen Medinskiy, sabah saat 10'u işaret edip, “Biz çalışmaya hazırız.” şeklinde konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.
Bakan Fidan Rus heyetle görüştü
Rus ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'a geldiler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
Saat 10'u işaret etti
Medinskiy, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Barış zirvesi bugün: İstanbul'da olacaklar
Dörtlü bir zirve mi olacak?
Görüşmeye katılacak isimler kim?
ABD Senatörü, dış ilişkiler ve istihbarat konularında etkili, Ukrayna müzakerelerinde heyet lideri.
Ukrayna Savunma Bakanı, Kırım Tatarı, barış süreci ve ulusal güvenlik görüşmelerinde kilit figür.
Putin danışmanı, tarihçi, geçmişte barış görüşmelerinde Rusya’nın baş müzakereciliğini üstlenmiş siyasetçi.