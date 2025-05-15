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Rus heyet Dolmabahçe'de: Bakan Fidan ile görüştüler

Rus heyet Dolmabahçe'de: Bakan Fidan ile görüştüler

19:0115/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus heyetin başkanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus heyetin başkanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna ve Rusya barış müzakereleri için yarın İstanbul’da masaya oturacak. Ukrayna heyetinin ardından Rus heyeti de saat 20.15'te Dolmabahçe'de olacağını bildirdi. Rus heyetin 'tavizleri tartışmaya' hazır olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için taraflar bugün Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da buluşuyor.

Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımına yönelik beklentiler dün akşama kadar sürerken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Zelenski, İstanbul barış müzakereleriyle ateşkes kararı almaları gerektiğini belirtip, aksi durumda savaşın yıllarca sürebileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı,
"Erdoğan ve Trump'a saygımızdan dolayı İstanbul'a bir heyet yollamaya karar verdik"
diye konuştu.

Rus heyet Dolmabahçe'ye gidiyor

Ukrayna heyetinin ardından Rus heyeti de saat 20.15'te Dolmabahçe'de olacağını bildirdi.

Rus heyetin 'tavizleri tartışmaya' hazır olduğu açıklandı.

Bakan Fidan ile görüştüler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Rus heyetinde kimler var?

Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

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