Rus heyet Dolmabahçe'de: Bakan Fidan ile görüştüler

Ukrayna ve Rusya barış müzakereleri için yarın İstanbul’da masaya oturacak. Ukrayna heyetinin ardından Rus heyeti de saat 20.15'te Dolmabahçe'de olacağını bildirdi. Rus heyetin 'tavizleri tartışmaya' hazır olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için taraflar bugün Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da buluşuyor.
Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımına yönelik beklentiler dün akşama kadar sürerken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
Zelenski, İstanbul barış müzakereleriyle ateşkes kararı almaları gerektiğini belirtip, aksi durumda savaşın yıllarca sürebileceğini belirtti.
Rus heyet Dolmabahçe'ye gidiyor
Ukrayna heyetinin ardından Rus heyeti de saat 20.15'te Dolmabahçe'de olacağını bildirdi.
Bakan Fidan ile görüştüler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
Rus heyetinde kimler var?
Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.
Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.