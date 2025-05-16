Dünyanın gözü İstanbul'da: Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmeleri devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış müzakerelerinde yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye’nin diplomatik ağırlığıyla yürütülen süreçte, taraf heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde yapılacak toplantı, dünkü belirsizliğin ardından bugün yeniden umutları yeşertti.
Rusya heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geldi
ABD Heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'daki barış müzakerelerinde Rusya-Ukrayna savaşında koşulsuz ateşkes sağlanmasının kendileri için öncelikli olduğunu ifade etti.
Yermak, Telegram hesabından açıklamada, savaşı sonlandırmak yönünde İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında yaptığı görüşmeler hakkında bilgi paylaştı.
Yermak, Ukrayna heyeti olarak İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un'un Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiklerini aktardı.
Söz konusu görüşmeleri, ABD ve Avrupalı yetkililer ile Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yapılacak toplantı öncesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Yermak şu ifadeleri kullandı:
Türkiye- ABD- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlamıştı. Görüşme 1 saat sürdü.
Türkiye- ABD- Ukrayna üçlü toplantısı için heyetler Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne bugün saat 10.00'dan sonra giriş yaptı. Saat 10.45 itibariyle de görüşme başladı. Öğleden sonra gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye- Rusya- Ukrayna üçlü görüşmesi için Rusya heyeti de sabah saatlerinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı.
Dünya basını Dolmabahçe'de
Dolmabahçe Ofisi'nin çevresi sabah saatlerinden itibaren hem yerli ve yabancı basın mensuplarıyla doldu. Japonya'dan ABD'ye, Arap dünyasından Avrupa'ya birçok uluslararası medya kuruluşu görüşmeleri takip ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Rubio’nun gelişi kulisleri hareketlendirdi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da İstanbul’da olduğu ve Türk yetkililerle görüşme trafiği yürüttüğü kaydedildi.
Amerikan Dışişleri, resmi açıklama yapmazken kulislerde ABD’nin dolaylı müdahil olduğu belirtiliyor. Bu gelişme, sürecin yalnızca ikili değil çok taraflı bir forma büründüğünü gösteriyor.
Heyetlerde kimler var?
Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna heyetine ise Devlet Başkanı Zelenskiy'nin özel temsilcisi Igor Zhovkva başkanlık ediyor. Görüşmelere, BM nezdinde teknik danışmanlar da katılacak. Türkiye ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar liderliğinde masada yer alacak.
Dünkü kriz: Ukrayna heyeti son anda gelmedi
28 Mayıs günü yapılması planlanan buluşmada sadece Rus heyeti İstanbul’a ulaşmış, Ukrayna tarafı ise güvenlik gerekçesiyle gelmemişti. Ankara, müzakerelerin bir gün ertelenmesini sağlayarak diplomaside soğukkanlı bir denge kurdu. Ukrayna heyetinin gecikmeli gelişi, taraflar arasındaki gerilimin sürdüğüne dair yorumlara neden oldu.
Türkiye'nin diplomatik girişimi devrede
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan temasları ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çok taraflı diplomasi yürütmesi, sürecin yeniden rayına oturmasında belirleyici oldu. Ankara’nın arabuluculuğu, geçmişteki Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasında olduğu gibi yine belirleyici bir rol oynuyor.