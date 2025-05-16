Dünyanın gözü İstanbul'da: Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmeleri devam ediyor

Rusya heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geldi

ABD Heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'daki barış müzakerelerinde Rusya-Ukrayna savaşında koşulsuz ateşkes sağlanmasının kendileri için öncelikli olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak.

Yermak, Telegram hesabından açıklamada, savaşı sonlandırmak yönünde İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında yaptığı görüşmeler hakkında bilgi paylaştı.





Yermak, Ukrayna heyeti olarak İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un'un Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiklerini aktardı.





Söz konusu görüşmeleri, ABD ve Avrupalı yetkililer ile Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yapılacak toplantı öncesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Yermak şu ifadeleri kullandı:





"Ukrayna barışa ve kalıcı, koşulsuz ateşkese hazırdır. Biz en üst düzeyde görüşme ve müzakerelere de hazırız. Ukrayna heyeti bugün koşulsuz ateşkesi sağlamak için İstanbul'da. Bu bizim önceliğimiz. Bir diğer önemli konu ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve nedense Türkiye'ye gelemeyen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in doğrudan görüşmesidir."





Türkiye- ABD- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlamıştı. Görüşme 1 saat sürdü.

Türkiye- ABD- Ukrayna üçlü toplantısı için heyetler Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne bugün saat 10.00'dan sonra giriş yaptı. Saat 10.45 itibariyle de görüşme başladı. Öğleden sonra gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye- Rusya- Ukrayna üçlü görüşmesi için Rusya heyeti de sabah saatlerinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı.

Dünya basını Dolmabahçe'de

Dolmabahçe Ofisi'nin çevresi sabah saatlerinden itibaren hem yerli ve yabancı basın mensuplarıyla doldu. Japonya'dan ABD'ye, Arap dünyasından Avrupa'ya birçok uluslararası medya kuruluşu görüşmeleri takip ediyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Ankara’nın uzun vadeli hedefi, bölgesel barışın yeniden tesisi ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Barış için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız” mesajı, Türkiye’nin çözümdeki rolünü açıkça ortaya koyuyor. Tarafların bugünkü görüşmeden bir yol haritası çıkarması bekleniyor.

Rubio’nun gelişi kulisleri hareketlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da İstanbul’da olduğu ve Türk yetkililerle görüşme trafiği yürüttüğü kaydedildi.

Amerikan Dışişleri, resmi açıklama yapmazken kulislerde ABD’nin dolaylı müdahil olduğu belirtiliyor. Bu gelişme, sürecin yalnızca ikili değil çok taraflı bir forma büründüğünü gösteriyor.

Heyetlerde kimler var?

Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna heyetine ise Devlet Başkanı Zelenskiy'nin özel temsilcisi Igor Zhovkva başkanlık ediyor. Görüşmelere, BM nezdinde teknik danışmanlar da katılacak. Türkiye ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar liderliğinde masada yer alacak.

Dünkü kriz: Ukrayna heyeti son anda gelmedi

28 Mayıs günü yapılması planlanan buluşmada sadece Rus heyeti İstanbul’a ulaşmış, Ukrayna tarafı ise güvenlik gerekçesiyle gelmemişti. Ankara, müzakerelerin bir gün ertelenmesini sağlayarak diplomaside soğukkanlı bir denge kurdu. Ukrayna heyetinin gecikmeli gelişi, taraflar arasındaki gerilimin sürdüğüne dair yorumlara neden oldu.

Türkiye'nin diplomatik girişimi devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğrudan temasları ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çok taraflı diplomasi yürütmesi, sürecin yeniden rayına oturmasında belirleyici oldu. Ankara’nın arabuluculuğu, geçmişteki Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasında olduğu gibi yine belirleyici bir rol oynuyor.



























