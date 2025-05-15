Bakan Fidan: Rusya ve Ukrayna arasında inşallah kalıcı barışa ulaşılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde konuştu.





Fidan'ın açıklamaları şöyle;





NATO'nun en güçlü 2. ordusuyuz. Adil ve kalıcı barışa müzakere yoluyla ulaşılacak.





Rusya-Ukrayna müzakereleri





Avrupa'nın güvenliği NATO'dan ayrı düşünülemez. NATO'daki sorumluluklarımızı erine getiriyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında inşallah kalıcı barışa ulaşılacak. Amerikan heyeti de Türkiye'ye gelmiş bulunuyor. Başlı başına bu ziyaretler dahi barış için nihai çabaların ortaya çıktığını göstermekte.





Cumhurbaşkanımız şu an Sayın Zelenski'yi Ankara'da ağırlamakta, Rus heyeti İstanbul'da, Amerikalı heyetin bir kısmı İstanbul'da, sayın Rubio bizimle birlikte. Bu konuda şu anda yoğun bir trafik var. Sadece yüz yüze görüşmeler değil, telefon trafiği de yaşanıyor.





"Önümüzdeki yıl NATO Zirvesi Türkiye'de"





Şu an üç şehirde, Antalya, İstanbul ve Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği var. Son günlerde ülkemizin merkezde olduğu bir dış diplomasi trafiği yürütülüyor. NATO Antalya toplantısı da bunun bir parçası. Önümüzdeki yıl NATO Zirvesi de inşallah liderler düzeyinde Türkiye'de yapılacak.





Tarafların ateşkes için farklı düşünceleri var. Belli tavizler vererek ortak noktada buluşmaları gerekiyor.





Antalya'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı.





SDG-Suriye anlaşması





Türkiye olarak önceliğimiz Suriye'nin istikrarı. Suriye ve ABD dışişleri bakanları ile üçlü görüşme yapacağız. Biz bazı ülkelerle birlikte Suriye'nin DEAŞ ile mücadelesini desteklemek için adımlar atıyoruz.





Burada bir beyan var ama bu sözlerin biz yerine getirilmesini bekliyoruz. Oradaki 8 maddelik anlaşmada atılması gereken adımlar var. YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve Suriye'de yeni oluşacak milli orduya hep birlikte entegre edilmesini bekliyoruz.





Şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz. Bu adımların da hayata geçmesini açıkçası bekliyoruz. Suriye'deki istikrarın hayata geçmesi için, tek bir silahlı gücün Suriye'de bulunması gerekiyor. Biz bu prensipler çerçevesinde Suriye'deki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.





Cumhurbaşkanımızın özellikle Sayın Trump iktidara geldiğinden bu yana gündeme getirdiği noktalardan biri de Suriye'de yaptırımların kaldırılması konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da taleplerini dikkate alarak Ahmed Şara'yı oraya getirdiler, Cumhurbaşkanımız da çevrimiçi olarak toplantıya iştirak ettiler. Hem karşılıklı konuşuldu, hem de yaptırımların kaldırılması konusu en üst ağızdan deklare edilmiş oldu.









"Gazze'deki İsrail saldırıları durmalı"





Gazze için ateşkes çabasını destekliyoruz.





Gazze meselesinde ABD Başkanı Trump'ın adım atması yönünde bir beklenti var. Sayın Trump Gazze konusunda İsrail'e baskı yapmalı. Gazze'ye insani yardımın önü açıklamalı. İsrail soykırımı durmalı.





Savaşın katlettiği hayatlar var. İnsani yardımlar engellendiği için ortaya çıkan açlıktan ölümlerin giderek arttığını görüyoruz. İnsanlık tarihi için kapkara bir leke olarak kalacak. Var gücümüzle bu lekeden kurtulmamız gerekiyor









'AB savunma sanayisinde işbirliği sistemi geliştirmeli'





NATO toplantılarının önemli bir gündem maddesi de bu. Sayın Trump'ın Avrupa güvenlik mimarisinden belli miktarda çekileceğini açıklaması ile Avrupalıların kendi kendine yeterli haline gelmesi için bir program söz konusu oldu.





Savunma sanayisinde belli kapasiteleri hemen oluşturmak kolay bir husus değil. Yapılan tartışmalarda Türkiye'nin durduğu yer şu: Bizim sanayimiz oldukça ilerlemiş durumda, karşılıklı alışverişe hazır olduğumuzu belirttik. AB üye olmayan ülkeleri de kapsayacak bir iş birliği istemi geliştirmek durumunda.





Türkiye ve İngiltere üye olmasa da Avrupa'nın bir parçası. Uygun bir iş birliği modeli geliştirilmesi bir tercih değil bir zorunluluktur. Bu karşılıklı dayanışma ve güven her alanda meyvesini verir. Biz eksik gördüğümüz pozisyonları kabul etmiyoruz ve dile getiriyoruz."







