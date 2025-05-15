Bakan Fidan: Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmalıyız

"İttifakımızı ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma söz konusu. Dolayısıyla, devam eden birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek üzere tedbirleri konuşacağız burada. Trasatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımı gündemimizde yer alıyor. Bu bağlamda Genel Sekreter'in vizyonunu paylaşıyoruz. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı savunma ağı oluşturmalıyız. Konuşmalarımız arasında Ukrayna'da kalıcı barışın tesis edilmesi de yer alacak."