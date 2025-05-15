Bakan Fidan: Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmalıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NATO toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umuyoruz ki yeni bir sayfa açmamıza vesile olacaktır" dedi. Fidan "İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini de kullandı.
"Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı"
Rutte: NATO'nun nasıl daha güçlü olacağını tartışmalıyız
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de ikinci gününde Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a misafirperverliği için teşekkür eden Rutte, "Bugün, Lahey'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde çok önemli bir toplantı yapacağız. NATO'nun daha güçlü olmasını nasıl sağlayacağımızı tartışmamız gerekiyor" dedi.
Rutte, bunun daha fazla savunma harcaması ve savunma sanayi üretimi anlamına geldiğini vurgulayarak "Aynı zamanda NATO'nun adil olduğundan, yükü müttefikler arasında eşit olarak dağıttığımızdan nasıl emin olacağımız da önemli" ifadesini kullandı.
NATO'nun kimsenin saldırmayacağı şekilde caydırıcı kılınmasının da önemine işaret eden Rutte, bunun saldırganlıkla değil, saldırılması halinde müttefiklerin tepkisinin yıkıcı olacağının bilinmesiyle sağlanması gerektiğini dile getirdi.
Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde 24-25 Haziran'da yapılacak zirvenin "dünya sahnesinde her zamankinden daha güçlü duran bir NATO'nun sıçraması" niteliğinde olacağını kaydetti.