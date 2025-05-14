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Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü: Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes konuşuldu

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü: Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes konuşuldu

16:1714/05/2025, Çarşamba
AA
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Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Antalya'da bir araya geldi.
Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Antalya'da yaptığı görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar değerlendirildi. Bakan Fidan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Ukrayna'da barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar ele alındı.


Bakan Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'da barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye düzenlemesi planlanan ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.



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