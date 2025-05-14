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Hakan Fidan'a suikast girişiminin detayları ortaya çıktı: İki yıl tedavi görmüş

Hakan Fidan'a suikast girişiminin detayları ortaya çıktı: İki yıl tedavi görmüş

09:1914/05/2025, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon programında 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu açıklaması büyük yankı uyandırdı. Suikastla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu açıklamıştı. Fidan, "
Ağır arsenik ve cıva verildim
. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı" açıklaması günlerce konuşulmuştu.

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Hakan Fidan'a suikast girişiminin detayları ortaya çıktı: İki yıl tedavi görmüş
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"O DETAYLARA GİRMEYELİM"

Suikast girişiminin 4-5 yıl öncesine dayandığını aktaran Fidan, suikast girişiminin kimin tarafından yapıldığına yönelik soruya ise "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok,
her yerde düşman var
" şeklinde cevap vermişti.

"YURT DIŞINDA BİR ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

Konuyla ilgili olarak
bazı detayları paylaştı. Zehirleme girişiminin yurt dışında bir ülkede gerçekleştiğinin tahmin edildiğini söyleyen Bostan, "Girişimin, civa buharı verilmek suretiyle gerçekleştiği düşünülüyor.
İki yıl tedavi görmüş
ve tehlike atlatılmış" ifadelerine yer verdi.

"BU GİRİŞİMİN 2020 YA DA 2021 YILINDA GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAŞILIYOR"

Bostan yazısının devamında ise şu ifadelere yer verdi:
"Bu girişimin 2020 ya da 2021 yılında gerçekleştiği anlaşılıyor. O dönem Türkiye’nin muarız bir koalisyonla Doğu Akdeniz’de kuşatılmaya çalışıldığı, Ankara’nın Libya‘ya müdahale ettiği,
Karabağ hamlesinin yapıldığı
, Suriye ve Irak’ta terörle mücadele edilen sert bir süreçti. ABD’nin bölgeye ilgisini kaybettiği ve Ortadoğu’da yeni bir nizam kurulacağı anlaşılmıştı. Tüm aktörler nüfuz artırmak ve yeni nizamda söz sahibi olmak için kılıçlarını çekmişti. Hasım çoktu. Ankara’daki karar alıcılar hedefti. Türkiye’nin önde gelen diğer aktörleri açıklamadığı için
başka hangi suikast girişimleri
nin yapıldığını bilmiyoruz"

#Hakan Fidan
#Suikast
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