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Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü: Hindistan-Pakistan krizi için Türkiye devrede

Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü: Hindistan-Pakistan krizi için Türkiye devrede

14:467/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
DHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeleri gündeme aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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