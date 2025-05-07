Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeleri gündeme aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları:
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeler ele alındı"
ifadelerini kullandı.
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