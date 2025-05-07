Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, yaptığı basın açıklamasında Hindistan'ın füzeyle saldırdığı bölgelerde ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini aktardı.

Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Hindistan'ın Pakistan topraklarına saldırılarıyla meydana gelen çatışma

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğunu belirtirken, İslamabad yönetimi ise sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamış; Yeni Delhi yönetimi ise bunun doğru olmadığını savunmuştu.

Keşmir'de tahliye emri

Hindistan yönetimindeki Keşmir'de yetkililer, Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte tehlikeli olarak değerlendirilen bölgelerdeki vatandaşların tahliye edilmesini emretti.Bu emirler, Hindistan’ın Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Keşmir’de bir dizi saldırı başlatmasından sadece birkaç saat sonra geldi.

Türkiye'den İlk Adım

Keşmir'de 26 Hindu turistin öldüğü saldırı sonrası Hindistan-Pakistan gerilimi tırmanıyor. Türkiye, ilk diplomatik adımı attı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırısının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile görüştü.

Keşmir'deki Gerilim Tırmanıyor

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde geçtiğimiz günlerde 26 Hindu turistin öldüğü saldırının ardından Hindistan-Pakistan arasında başlayan gerilim tırmandı. Pakistan, Hindistan'ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Bölgede artan gerilimin ardından Türkiye'den ilk temas geldi.

Bakan Fidan'ın Kritik Teması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün (7 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Hindistan'a ait 5 uçak düştü

Bir Hint güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Çarşamba günü beş Hint savaş uçağı ülke sınırları içinde düştü. Kaynağa göre, iki uçak Hindistan kontrolündeki Cammu ve Keşmir bölgesinde, bir diğeri ise Hindistan'ın Pencap eyaletinde düştü. Pilotların durumunun ne olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Pakistan'da eğitime ara verildi

Hindistan ordusunun Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere karşı askeri operasyon başlattığını bildirmesinin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da eğitime ara verildi.







