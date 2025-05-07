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Çin Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısı yaptı

Çin Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısı yaptı

13:467/05/2025, Çarşamba
AA
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Hindistan Başbakanı Narendra Damodardas Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.
Hindistan Başbakanı Narendra Damodardas Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.

Çin, Hindistan'ın 22 Nisan'da gerçekleşen terör saldırısını gerekçe göstererek misilleme olarak Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir'e düzenlediği hava saldırı sonrası tarafların gerilimi artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Hindistan'ın Pakistan'da düzenlediği operasyonu "talihsiz" olarak gördüğü ve durumdan endişe duyduğu belirtildi.


Hindistan ve Pakistan'ın daima birbirlerine ve Çin'e komşu olacağı ifade edilen açıklamada, taraflara barış ve istikrarın genel yararına hareket ederek, sakin ve itidalli davranma, durumu daha karmaşık hale getirecek adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.


YouTube
Çin Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısı yaptı
Dünya / Asya
07 Mayıs, Çarşamba

"Uluslararası toplumla birlikte yapıcı rol oynamaya hazırız"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien de Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in mevcut gerilimin düşürülmesi için uluslararası toplumla birlikte yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.


Hem Hindistan hem de Pakistan tarafının gerilimin artmasını istemediğini dile getirdiklerini hatırlatan Sözcü Lin, "Umarız Hindistan ve Pakistan sakin kalır, itidalli davranır ve farklılıklarını diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde halletmek üzere aynı doğrultuda çalışır" dedi.

Lin, Çin'in gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini yineledi.


Çin'in gelişmeleri yakından izlediğini vurgulayan Lin, söz konusu bölgelerdeki Çin vatandaşlarının ve kurumlarının dikkatli olmaları, güvenlikleri konusunda farkındalıklarını artırmaları, çatışma bölgelerine gitmemeleri ve acil durumlarda Çin'in temsilcilikleriyle temas kurmalarını tavsiye ettiklerini kaydetti.


YouTube
Çin Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısı yaptı
Dünya / Asya
07 Mayıs, Çarşamba

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.


Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmemişti.



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