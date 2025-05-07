İki nükleer gücün savaşı: Hindistan ile Pakistan arasındaki savaş nasıl başladı? İşte dünden bugüne gerilimin kronolojisi

Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkiler, aradan geçen onlarca yıla rağmen hâlâ gerginliğini koruyor.

İki nükleer güç arasındaki temel anlaşmazlık noktası ise yine Keşmir bölgesi.

1947 yılında İngiltere’den bağımsızlıklarını kazanan Hindistan ve Pakistan , o günden bu yana Keşmir üzerindeki hak iddiaları nedeniyle zaman zaman sıcak çatışmalara sahne oluyor.

İki ülke üç kez savaşa sürüklendi

Müslüman çoğunluğa sahip olan Keşmir’in Hindistan’a katılma kararı, Pakistan’da büyük tepkiye yol açmış ve bu karar iki ülkeyi üç kez savaşa sürüklemişti. Bugün Keşmir bölgesi fiilen üçe bölünmüş durumda. Hindistan, Pakistan ve Çin bölgede farklı alanlarda kontrol sağlıyor.

Ancak gerilim yalnızca sınırla sınırlı değil. Hindistan, Pakistan'ı terörizmi desteklemekle suçluyor. 2008 yılında Mumbai'de düzenlenen saldırılar ve 2019'daki Pulwama saldırısı, iki ülke arasındaki tansiyonun zirve yaptığı anlar olarak kayıtlara geçmişti. Hindistan’ın bu saldırılara karşılık olarak Pakistan topraklarına düzenlediği hava operasyonları, ilişkileri daha da çıkmaza soktu.

Gerilimin bir diğer sebebi ise su kaynakları

Askeri rekabetin yanı sıra, su kaynakları üzerindeki anlaşmazlıklar da iki ülkeyi karşı karşıya getiriyor. Hindistan’dan doğan ve Pakistan’a akan nehirler, stratejik bir unsur haline gelirken, suyun paylaşımı konusundaki endişeler taraflar arasında sık sık gündeme geliyor.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan bu sürece bir de 22 Nisan'da Cammu Keşmir 'in Pahalgam bölgesinde yaşanan silahlı saldırı eklenince gerilim had safhaya çıktı.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir 'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Hindistan, Sindoor Operasyonu'nu başlattı

Bu gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki gerilim, fiili savaşa resmen dönüştü.

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "terör altyapısına yönelik Cemmu Keşmir'de Sindoor Operasyonu'nu başlattıklarını" duyurdu.

Toplam 9 noktanın hedef alındığını, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikte olduğunu ifade eden Hindistan Silahlı Kuvvetleri, hiçbir Pakistan askeri tesisinin hedef alınmadığını; Hindistan'ın hedef seçiminde itidal gösterdiğini savundu.

"Bu provokasyon cevapsız kalmayacak"

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, " Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan'ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Açıkça söylememe izin verin, Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak. " dedi.

En az üç ölü

Öte yandan Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği saldırılarda, ilk belirlemelere göre en az üç kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.







