İki nükleer gücün savaşı: Hindistan ile Pakistan arasındaki savaş nasıl başladı? İşte dünden bugüne gerilimin kronolojisi

Hindistan ile Pakistan arasında onlarca yıldır süren Keşmir merkezli gerilim, 22 Nisan’da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından yeniden alevlendi. Saldırganların Pakistan'dan geldiğini öne süren Hindistan, İndus Suları Anlaşması'nı askıya aldı, diplomatik ilişkileri dondurdu ve vize rejimini durdurdu. Pakistan ise bu adımları savaş ilanı sayarak ticari ilişkileri kesti, hava sahasını kapattı ve karşılık vereceğini duyurdu. Yaşanan gerilimin ardından Hindistan, 6 Mayıs'ta başlattığı "Sindoor Operasyonu" ile Pakistan'da üç bölgeyi füzelerle hedef aldı. Pakistan yönetimi "saldırılara cevap verileceğini" açıkladı. Her iki taraf da nükleer silah sahibi olması nedeniyle, bölgedeki son gelişmeler yalnızca Güney Asya’yı değil, tüm dünyayı alarma geçirdi.
Hindistan ile Pakistan arasındaki ilişkiler, aradan geçen onlarca yıla rağmen hâlâ gerginliğini koruyor.
İki nükleer güç arasındaki temel anlaşmazlık noktası ise yine Keşmir bölgesi.
İki ülke üç kez savaşa sürüklendi
Müslüman çoğunluğa sahip olan Keşmir’in Hindistan’a katılma kararı, Pakistan’da büyük tepkiye yol açmış ve bu karar iki ülkeyi üç kez savaşa sürüklemişti. Bugün Keşmir bölgesi fiilen üçe bölünmüş durumda. Hindistan, Pakistan ve Çin bölgede farklı alanlarda kontrol sağlıyor.
Ancak gerilim yalnızca sınırla sınırlı değil. Hindistan, Pakistan'ı terörizmi desteklemekle suçluyor. 2008 yılında Mumbai'de düzenlenen saldırılar ve 2019'daki Pulwama saldırısı, iki ülke arasındaki tansiyonun zirve yaptığı anlar olarak kayıtlara geçmişti. Hindistan’ın bu saldırılara karşılık olarak Pakistan topraklarına düzenlediği hava operasyonları, ilişkileri daha da çıkmaza soktu.
Gerilimin bir diğer sebebi ise su kaynakları
Askeri rekabetin yanı sıra, su kaynakları üzerindeki anlaşmazlıklar da iki ülkeyi karşı karşıya getiriyor. Hindistan’dan doğan ve Pakistan’a akan nehirler, stratejik bir unsur haline gelirken, suyun paylaşımı konusundaki endişeler taraflar arasında sık sık gündeme geliyor.
Pahalgam'daki terör saldırısı
Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.
Hindistan, Sindoor Operasyonu'nu başlattı
Bu gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki gerilim, fiili savaşa resmen dönüştü.
Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "terör altyapısına yönelik Cemmu Keşmir'de Sindoor Operasyonu'nu başlattıklarını" duyurdu.
Toplam 9 noktanın hedef alındığını, saldırıların ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikte olduğunu ifade eden Hindistan Silahlı Kuvvetleri, hiçbir Pakistan askeri tesisinin hedef alınmadığını; Hindistan'ın hedef seçiminde itidal gösterdiğini savundu.
"Bu provokasyon cevapsız kalmayacak"
En az üç ölü
Öte yandan Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği saldırılarda, ilk belirlemelere göre en az üç kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.