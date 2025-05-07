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Pakistan Savunma Bakanı'ndan Hindistan'a uyarı: 'Su bizim kırmızı çizgimizdir'

Pakistan Savunma Bakanı'ndan Hindistan'a uyarı: 'Su bizim kırmızı çizgimizdir'

11:407/05/2025, Çarşamba
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan'a, "ülkesine su akışını engelleyecek adımlardan kaçınma" uyarısında bulunarak, "Su bizim kırmızı çizgimizdir. Gelecekte savaşlar su yüzünden çıkacak" dedi.

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre Asıf, Cammu Keşmir'deki saldırı sonrasında Hindistan ile süren gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asıf, Pakistan'ın "her türlü senaryoya karşı hazırlıklı" olduğunu belirterek, "Güvenliğimiz tehdit edilirse tüm gücümüzle karşılık veririz" şeklinde konuştu.


Hindistan'a "İndus Suları Anlaşması"nı ihlal etmeme ve Pakistan'a su akışını engelleyecek adımlardan kaçınma uyarısında bulunan Asıf, "Su bizim kırmızı çizgimizdir. Gelecekte savaşlar su yüzünden çıkacak" ifadesini kullandı.


YouTube
Pakistan Savunma Bakanı'ndan Hindistan'a uyarı: 'Su bizim kırmızı çizgimizdir'
Dünya / Asya
07 Mayıs, Çarşamba

'Başlarsa kontrol edilemeyecek'

Asıf, olası bir savaşın, Pakistan ile Hindistan arasındaki Kontrol Hattı'yla (LoC) sınırlı kalabileceği, ancak "başlarsa kontrol edilemeyeceği" mesajını verdi.


Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin politikalarını eleştiren Asıf, "Eğer Modi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gibi sorumsuz adımlar atarsa Pakistan, tarihin hatırlayacağı şekilde cevap verir" dedi.


Asıf, 4 Mayıs'ta, Hindistan'ın, askıya aldığı "İndus Suları Anlaşması"nı ihlal ederek İndus Nehri üzerinde herhangi bir yapı inşa etmesi halinde "karşılık verecekleri" uyarısında bulunmuştu.


YouTube
Pakistan Savunma Bakanı'ndan Hindistan'a uyarı: 'Su bizim kırmızı çizgimizdir'
Dünya / Asya
07 Mayıs, Çarşamba

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.


Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.


Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.


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