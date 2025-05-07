Pakistan güvenlik kaynakları: Hindistan'a ait iki savaş uçağı düşürüldü

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur şehirlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Chaudhry, “Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan, kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık verecek” dedi.

Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik bir saldırı düzenlenmedi.