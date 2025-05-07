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Pakistan güvenlik kaynakları: Hindistan'a ait iki savaş uçağı düşürüldü

Pakistan güvenlik kaynakları: Hindistan'a ait iki savaş uçağı düşürüldü

00:377/05/2025, الأربعاء
G: 7/05/2025, الأربعاء
AA
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Pakistan medyasına göre düşürülen Hint uçaklarından biri.
Pakistan medyasına göre düşürülen Hint uçaklarından biri.

Hindistan, gece saatlerinde Pakistan'da 9 noktaya hava saldırısı düzenledi. Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'a ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur şehirlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Chaudhry, “Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan, kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık verecek” dedi.

Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik bir saldırı düzenlenmedi.

Hindistan'a ait iki savaş uçağı düşürüldü

Pakistan güvenlik kaynakları ise Hindistan'a ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü kaydetti.

En az üç kişi hayatını kaybetti

Pakistan hava sahasını 48 saat süreyle kapattığını duyururken, Hindistan saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Pakistan Savunma Bakanlığı, Hindistan saldırısının terör kamplarına yönelik olmadığını, sivillerin yaşadığı alanları hedef aldığını belirtti.



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