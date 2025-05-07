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Pakistan Ordusu'ndan ilk açıklama: Hindistan sivilleri vurdu

Pakistan Ordusu'ndan ilk açıklama: Hindistan sivilleri vurdu

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
00:347/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Pakistan Ordusu, Hindistan'ın açıklamalarını yalanladı
Pakistan Ordusu, Hindistan'ın açıklamalarını yalanladı

Hindistan, Pakistan'da 8 farklı noktaya eş zamanlı füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Pakistan Ordu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın "Terör noktalarını hedef aldık, Pakistan'a ait hiçbir tesisi vurmadık" söylemlerini yalanlayarak, "Vurdukları her hedef sivil yapıydı" açıklamasında bulundu.

Hint ordusu, P
akistan'da üç farklı bölgede sekiz noktaya
hava saldırısı düzenledi. Bahawalpur, Muzafferabad ve Cemmu Keşmir'de art arda patlama sesleri duyurdu. Patlamalar nedeniyle Pakistan'da ilk belirlemelere göre
en az 3 kişi
hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.

'Hint ordusu sivilleri hedef aldı'

Pakistan Ordu Sözcüsü Ahmed Şerif Chaudhry,
Hint ordusunun gece saatlerinde Pakistan anakarasına yönelik saldırıları hakkında
önemli açıklamalarda bulundu.
Chaudhry, Hint ordusunun
'sadece terör hedeflerini vurduk'
açıklamasını
yalanlayarak,
"Vurulan tüm hedefler
Pakistanlı sivil vatandaşlarımızın bulunduğu
hedeflerdi" dedi.
Chaudhry'nin açıklamalarından
önemli detaylar:
Hindistan üç şehrimizi hedef aldı:
Bahawalpur, Kotli ve Muzaffarabad...
Pakistan Hava Kuvvetleri'nin tüm uçakları havadadır.
Tüm saldırılar Hindistan tarafından
kendi hava sahasından yapılmıştır.
Pakistan buna kendi seçtiği
yer ve zamanda cevap verecektir. Bu saldırı zinhar cevapsız kalmayacaktır.
Hindistan'ın
geçici memnuniyeti yerini
kalıcı bir kedere
bırakacaktır.
#Pakistan
#Hindistan
#Füze Saldırısı
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