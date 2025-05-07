Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Karşılık veriyoruz vereceğiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin, Hindistan'ın saldırılarına karşılık verme hakkına sahip olduğunu ve "bu karşılığın verilmekte olduğunu" açıkladı. Şerif, "Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini" bildirdi.
Şerif, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
"Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyecek"
Hindistan ile Pakistan arasında neler oluyor?
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirmişti.
Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.
İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.