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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Karşılık veriyoruz vereceğiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Karşılık veriyoruz vereceğiz

01:087/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
AA
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Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan'ın saldırılarına misilleme yapılacağını belirtti.
Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan'ın saldırılarına misilleme yapılacağını belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin, Hindistan'ın saldırılarına karşılık verme hakkına sahip olduğunu ve "bu karşılığın verilmekte olduğunu" açıkladı. Şerif, "Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini" bildirdi.

Şerif, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'ın 5 bölgesine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyecek"

Pakistan ordusunun "düşmanla nasıl başa çıkılacağını iyi bildiğini" belirten Şerif,
"Pakistan, Hindistan tarafından dayatılan bu savaş eylemine uygun bir cevap verme hakkına sahiptir ve uygun bir cevap verilmektedir."
ifadesini kullandı.
Şerif, "Hindistan'ın amaçlarına ulaşmasına izin verilmeyeceğini" kaydetti.

Hindistan ile Pakistan arasında neler oluyor?

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.

İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.



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