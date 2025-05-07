AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu: 'Hindistan sorumsuzca davranıyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Çelik, "PKK silah bırakmalıdır. Terörsüz Türkiye süreci tüm yönleri ile takip ediliyor" sözlerini kullandı.





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





"Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır"





"Bazı MYK üyelerimiz toplantıda hazır bulundu. İç ve dış politika ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız vekillerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanımızın toplantı açılışında yaptığı bir konuşma var. Bu konuşma çerçevesinde Cumhur ittifakının öncülük ettiği Terörsüz Türkiye süreci için gerekli hassasiyeti göstermelerini, sürecin yakından takip edilmesini ve bu sürece destek verilmesini ifade ettiler.





Süreç bütün yönleriyle takip ediliyor. Bu süreç bir devlet politikasıdır. Terör örgütünün bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshi gerekmektedir. Bölgemizdeki kaynamanın fay hatlarının tetiklenmesini engellemeye dönük son derece stratejik olacak."





HİNDİSTAN - PAKİSTAN ÇATIŞMASI





Pakistan Hindistan arasında artan gerilimle ilgili de konuşan Çelik, "Pakistan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hindistan sorumsuzca davranıyor." ifadelerini kullandı.

"Biz bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Hindistan buna terör saldırılarına karşılık olarak ifade ediyor. Sivil hedefleri, alanları hedefleyecek şekilde Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Gereken adımlar tansiyonu düşürmek adına atılması gerekir." dedi.





BAHÇELİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ





Görüşmenin mahremiyeti esastır. Cumhur İttifakı'nın birinci maddesi Terörsüz Türkiye sürecidir. Bu konu ele alındı.







