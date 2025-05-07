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CHP'li belediyeden bir çevre katliamı daha: Bakanlık vahşi çöp depolamaya ceza yağdırdı

CHP'li belediyeden bir çevre katliamı daha: Bakanlık vahşi çöp depolamaya ceza yağdırdı

13:077/05/2025, Çarşamba
AA
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'Vahşi çöp depolama' tespit edildi.
'Vahşi çöp depolama' tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Tire ilçesinde, vahşi depolama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alanda çöp depolanmasıyla oluşan çevre kirliliği nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince Tire ilçesinde gerçekleştirilen denetlemelerde, Karateke mevkisindeki açık alanda "vahşi çöp depolama" yapıldığı tespit edildi.

İlgili çevre kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Tire
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