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Almanya, Hindistan ve Pakistan'a "sorumlu hareket etme" çağrısı yaptı

Almanya, Hindistan ve Pakistan'a "sorumlu hareket etme" çağrısı yaptı

13:007/05/2025, Çarşamba
AA
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Almanya, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim sonrası iki ülkeye sorumlu hareket etme çağrısında bulundu.
Almanya, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim sonrası iki ülkeye sorumlu hareket etme çağrısında bulundu.

Almanya, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili, iki ülkeye sorumlu hareket etme çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; her iki ülkenin acil bir şekilde sorumlu hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu belirtirken Almanlardan, Bakanlığın seyahat ve güvenlik tavsiyelerine uymaları ve "krisenvorsorgeliste.diplo.de" adresindeki bilgilerini güncel tutmaları istendi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

"Keşmir'deki" korkunç terör saldırısından ve Hindistan'ın buna askeri tepkisinin ardından her iki ülkenin acil bir şekilde sorumlu hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Gerilimin tırmandırılmasının engellenmesi ve sivillerin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, Almanya'nın Hindistan ve Pakistan ile temasta olduğu aktarıldı.

Açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve Alman hükümetinin kriz masasının bugün Dışişleri Bakanlığında toplanacağı ifade edilerek bölgede bulunan Almanlardan, Bakanlığın seyahat ve güvenlik tavsiyelerine uymaları ve "krisenvorsorgeliste.diplo.de" adresindeki bilgilerini güncel tutmaları istendi.


Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı


Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.



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