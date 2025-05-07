Türkiye'den Pakistan'ın çağrısına destek: Topyekun bir savaş riski ortaya çıktı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalara yönelik "Dün akşam Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Pakistan'ın, 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz." açıklaması yapıldı.
Hindistan’ın Pakistan'ın Bahawalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.
Pakistan ordusunun Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya, yaralananların ise 46’ya yükseldiğini duyurdu.
Türkiye'den açıklama: Pakistan'ın çağrısını destekliyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgede yükselen gerileme yönelik yeni açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin, Hindistan tarafından düzenlenen saldırının topyekun bir savaş riskini ortaya çıkardığını vurgulayarak bu tür kışkırtıcı adımlar ile siviller ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların kınandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek taraflara, sağduyulu davranmaları ve tek taraflı eylemlerden kaçınmaları telkin edildi.