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Türkiye'den Pakistan'ın çağrısına destek: Topyekun bir savaş riski ortaya çıktı

Türkiye'den Pakistan'ın çağrısına destek: Topyekun bir savaş riski ortaya çıktı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:567/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalara yönelik "Dün akşam Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Pakistan'ın, 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz." açıklaması yapıldı.

Hindistan’ın Pakistan'ın Bahawalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.


Pakistan ordusunun Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya, yaralananların ise 46’ya yükseldiğini duyurdu.


Türkiye'den açıklama: Pakistan'ın çağrısını destekliyoruz


Dışişleri Bakanlığı'ndan bölgede yükselen gerileme yönelik yeni açıklama yapıldı.



Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin, Hindistan tarafından düzenlenen saldırının topyekun bir savaş riskini ortaya çıkardığını vurgulayarak bu tür kışkırtıcı adımlar ile siviller ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların kınandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek taraflara, sağduyulu davranmaları ve tek taraflı eylemlerden kaçınmaları telkin edildi.


"Dün akşam, Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz."
ifadesine yer verilen açıklamada, Pakistan'ın 22 Nisan'da yapılan terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısının desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada,
"Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz."
ifadesi kullanıldı.



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