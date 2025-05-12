Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.





Bakan Fidan'ın açıklamaları;





(PKK'nın silah bırakması)





PKK'nın almış olduğunu karar bence tarihi ve önemli bir karar. İnşallah devamı gelecektir. Kalıcı barışın bölgemize hakim olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırlı bir karar olacağını umuyorum. Fesih kararı samimiyetle uygulanmalı. Atılması gereken adımlar var. Bundan sonra atılacak adımları yakından takip edeceğiz.









Bakan Fidan: PKK'nın fesih kararı tarihi önemde Gündem / Politika









Kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle kendi aklımızla, kendi irademizle çözeceğimize inanıyorum. Fevkalade önemli bir adım. Çok fazla detaylı konu var. Bu olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istiyorum. Bugün kabinemiz var, eminim bu konu gündeme gelecektir.





(Suriye'de İsrail saldırıları)





Dün her iki dostumuzla da Suriye'nin mevcut sorunları, bölgemizin karşı karşıya kaldığı problemler, bunlara nasıl çözümler getirebiliriz bunu görüştük. Suriye'nin karşı karşıya olduğu problemler var. Bunlara yönelik desteklerimiz de olabilir. Problemleri özetlersek, bir İsrail yayılmacılığı söz konusu. Bu Suriye'nin istikrarını, güvenliğini geleceğini tehdit eder boyutta. Biz bölge ülkeleri olarak bunun son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Terör örgütlerinin Suriye'deki etkinliği de sorun. DAEŞ'le mücadeleye ilişkin somut ne adımlar atabiliriz bunları da konuştuk. Suriye'nin 5'te 1'inin YPG işgalinde olması da yine büyük bir tehdit. Bu konuda ne yapabiliriz bunu da konuşma imkanımız oldu.





ABD ve AB tarafından Esad rejimi döneminde konmuş yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalarımız ne sonuç üretti bunu değerlendirme imkanımız oldu.





Değerli kardeşim bize şu an yeni kurulan hükümetin yapmakta olduğu çalışmalardan da bahsetti. Bölgede bizim yakından takip ettiğimiz konular var. Gazze önemli bir gündem maddesi, İnsanlık krizinin sona ermesi için neler yapabiliriz bunu değerlendirdik





(Rusya-Ukrayna görüşmeleri)





Cumhurbaşkanımızın sürekli bir barış ve ateşkes çağrısı var. Bu isteğin nasıl hayata geçeceği konusunda tartışmalar var. uzlaşı arayışları var. Türkiye bu konuda üzerine düşen rolü oynamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız dünya liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sayın Macron ve Putin ile görüşüldü.





Sorunların barışçıl şekilde çözümlenmesi için uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu bu şekilde. Önümüzdeki günlerde tarafların bir araya geleceğini düşünüyorum. Ruslar önce konuşma sonra ateşkes, Ukraynalılar ise önce ateşkes sonra görüşme olsun istiyor. İki taraf da ABD'nin desteğini almak istiyor. Bizim durduğumuz yer sabit. Biz ateşkesin sağlanmasını istiyoruz.











