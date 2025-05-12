PKK'nın fesih açıklamasında dikkat çeken ifade

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik geçildi.





PKK terör örgütünün kongre sonrası kendini feshedeceği ve silah bırakacağı yönündeki beklentiler uzun süredir gündemdeydi.





Abdullah Öcalan'ın terörün lağvedilmesi çağrısından aylar sonra PKK, kongresini topladığını 9 Mayıs'ta duyurmuştu.





PKK tarafından yapılan açıklamada, kongrenin 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve alınan kararların en kısa sürede duyurulacağı açıklandı.





Beklenen açıklama nihayet yapıldı. Yapılan açıklamada, örgütün silahlı faaliyetlerine son verme kararı aldığı ifade edildi.









Örgüt PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.





Duyuruda şu ifadelere yer verildi:





PKK’nın Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK’nın tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Abdullah Öcalan tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.





Örgütün uzantılarını kapsayacak mı?





Terör örgütünün açıklamasında "PKK adıyla yürütülen çalışmalar" ibaresi dikkat çekti. Yapılan açıklamanın örgütün farklı isimlerle faaliyet gösteren diğer alt yapılarını kapsayıp kapsamadığı henüz netlik kazanmadı.





Çelik: Tüm şube ve uzantıları ile illegal yapıları kapsamalı





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de fesih kararı sonrası yaptığı açıklamada bu duruma dikkat çekti. Çelik "Fesih ve silahları teslim etme kararının, PKK’nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır. Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir." ifadelerini kullandı.





Örgütün çok kollu yapısı





PKK 1978 yılında Abdullah Öcalan liderliğinde kurulan ve Türkiye'nin güneydoğusunda bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefleyen Marksist-Leninist bir örgüt.





Örgütün yapısı, askeri ve siyasi olmak üzere iki ana kola ayrılıyor. Askeri kanadı, Hêzên Parastina Gel (HPG) olarak bilinirken, siyasi yapılanması Koma Civakên Kurdistan (KCK) çatısı altında örgütlendi. KCK, PKK'nın yanı sıra Suriye'deki PYD/YPG, İran'daki PJAK ve Irak'taki PÇDK gibi örgütleri de kapsayan bir konfederasyon yapısına sahip..





PKK'nın organizasyon yapısı, "saha", "eyalet", "bölge" ve "alan" gibi coğrafi ve hiyerarşik birimlere dayanıyor. Bu yapı, hem Orta Doğu'da hem de Avrupa'daki Kürt diasporasında faaliyet göstermekte. Örgüt, gençlik, kadın, medya ve sivil toplum alanlarında da çeşitli alt birimlerle yapılandı.











