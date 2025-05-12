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PKK'nın duyurusunda çarpıcı detay: MİT ve TSK operasyonunda öldürüldüler

PKK'nın duyurusunda çarpıcı detay: MİT ve TSK operasyonunda öldürüldüler

11:2212/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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Teröristbaşları Rıza Altun ile Ali Haydar Kaytan.
Teröristbaşları Rıza Altun ile Ali Haydar Kaytan.

Terör örgütü PKK, kurucuları Rıza Altun ile Ali Haydar Kaytan'ın öldürüldüğünü duyurdu. Buna göre iki ismin, MİT ve TSK'nın başarılı operasyonlarında öldürüldüğü örgüt tarafından kabul edilmiş oldu.

Terör örgütü PKK, kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu.


Toplanan kongrede ise dikkat çeken bir detay vardı.


2 elebaşı öldürüldü


Görüntüleri paylaşılan terör örgütünün kongresinde bir ayrıntı dikkat çekti. Görüntülerde terör örgütü lideri Öcalan'ın fotoğrafının yanında örgütün diğer sözde ölen liderlerinin fotoğrafları yer aldı. Söz konusu fotoğrafların en solunda Ali Haydar Kaytan ile en sağ tarafındaki fotoğrafın Rıza Altun'un fotoğrafları yer aldı.


2018 ve 2019 yılında MİT ve TSK ortak operasyonunda, Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil'e yapılan hava harekatıyla vurulduğu duyurulmuştu. Aynı şekilde Ali Haydar Kaytan'ın da yapılan operasyonla öldürüldüğü belirtmişti.


2011 yılında açıklama yapan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın sözde kurucularından olan ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi, "Fuat" kod isimli Ali Haydar Kaytan'ın ölümünün örgüt tarafından gizlendiğini bildirmişti.


Gömenler infaz edildi


Terör örgütü PKK ise örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla Kaytan'ın ölümünü gizledi. PKK elebaşı Öcalan'ın, 'kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi' olarak tanımladığı terörist Kaytan'ın cesedi, sadece sözde üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü.


Örgüt tarafından doğrulandı


Uzun süre inkar edilen bu durum, bugün yapılan açıklama ile doğrulanmış oldu.


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