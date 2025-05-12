PKK'nın silahları nerede ve nasıl bırakacağı belli oldu

Terör örgütü PKK, bu sabah yaptığı açıklamayla kendini feshettiğini ve 47 yıllık silahlı faaliyetlerine tamamen son verdiğini duyurdu. Örgüt, uzun süredir kamuoyunda tartışılan silah bırakma kararını resmiyete dökerken, teslim sürecine ilişkin detaylar da netleşti.
Geçtiğimiz hafta kongre gerçekleştirdiğini açıklayan terör örgütü, kongreye ilişkin sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı. Bildirgede, örgütün kendini feshetme kararı aldığı ve silahlı faaliyetlerine son verdiği resmen duyuruldu.
PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
Silahlar nasıl teslim edilecek?
CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin edindiği bilgileri paylaştı.
Örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre; bir süreç fesihle başladı silahlar teslim edilecek bu nasıl olacak? BM gözetiminde üç aşamalı plan ile gerçekleşecek.
3 nokta belirlendi
Silahlar BM gözetiminde teslim edilecek. Uluslararası gözlemciler olacak bu teslim işleminde. Teslimin yapılacağı yerler belirlendi.
Teröristlerin 3 aşamalı plan dahilinde silahları teslim edeceği yerler belli oldu.