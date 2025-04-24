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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Norveçli Mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Norveçli Mevkidaşı ile görüştü

13:1324/04/2025, Perşembe
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Ankara'da bir araya geldi.

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