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Rusya heyeti Türkiye'ye geldi: Gözler İstanbul'da

Rusya heyeti Türkiye'ye geldi: Gözler İstanbul'da

08:5215/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
AA
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İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye'ye ulaştığı bildirildi. Rus haber ajansı Tass, isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.


Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.


Görüşmeye kimler katılacak?

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.


Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.


Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.


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