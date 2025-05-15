Rusya heyeti Türkiye'ye geldi: Gözler İstanbul'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.

Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.