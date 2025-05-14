İstanbul'daki barış masası Yunanistan'ın gündeminde: Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'nadir lider' vurgusu

Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek adına yarın İstanbul'da barış masası kurulacak. Yunan medyası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barışın sağlanması için üstlendiği öncü rolü manşetine taşıdı. Yunanistan'da iş dünyasına hitap eden "Fortune Greece" dergisi, İstanbul'daki barış görüşmeleri için, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu önerebilecek az sayıdaki liderlerden biri." ifadelerini kullandı. Öte yandan derginin haberinde Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği gelişmelere de geniş yer verildi.
"Fortune Greece" dergisindeki haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği gelişmelere geniş yer verildi.
Selçuk Bayraktar'ın sözüne yer verdiler
Türkiye'nin askeri başarısına dikkati çektiler
Haberde, Avrupa'nın buna ihtiyaç duyduğu bir dönemde NATO üyesi Türkiye'nin askeri başarısının yükselişte olduğu, zira İttifak'ın güney kanadında, Rusya'nın revizyonist politikalarından koruyacak iyi silahlanmış bir müttefike ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Türkiye ve Avrupa'nın yıllardır farklı diller konuştuğu ve AB üyelik sürecinin dondurulduğu anımsatılan haberde, isimsiz bir Batılı diplomatın "ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya ve Avrupa güvenliğine ilgisizliğinin ışığındaki Türkiye'nin stratejik önemdeki ülke rolü, Avrupa Birliği (AB) ile yakın bir işbirliğini kaçınılmaz kılıyor." şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.
"Erdoğan bunu önerebilen az sayıdaki liderden biri"
Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artan askeri ve diplomatik etkisinin bir sonucu olarak ABD, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin İstanbul'da toplanmasını önerdiği belirtilerek, "Bu toplantı hiç gerçekleşmeyebilir ama Erdoğan bunu önerebilen az sayıdaki liderden biridir. ABD Başkanı Donald Trump ile iyi ilişkilerini dengeli yaklaşım çerçevesinde koruyor. Ukrayna konusunda da Türkiye, Kiev'e askeri silah sağlamasına rağmen Moskova ile ticari ve diplomatik ilişkilerini koruyor." ifadeleri kullanıldı.
"Türkiye'nin askeri ağırlığı tartışmasız"
Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması için bir araç olarak gördüğü Türkiye'nin askeri ağırlığının da tartışmasız olduğu kaydedildi.
Türk ordusunun Karadeniz'e giden yolları 355 bin aktif personelle kontrol ettiğine dikkati çekilen haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO ittifakının Avrupa tarafında en büyük güçlerden biri olduğuna vurgu yapıldı.
Türk savunma sanayiine 'yerli üretim' vurgusuyla gıpta ettiler
Dergide, "Avrupa, Ukrayna'da 30 bin askerlik bir caydırıcı gücü bulundurmakta zorlanırken ulusal savunma için yapılandırılmış ve Libya, Somali gibi yurt dışı görevlerde de deneyime sahip Türk ordusu katılmayı kabul ederse hızlı bir şekilde etkili bir barışı koruma misyonu kurulabilir." değerlendirmesine yer verildi.
Haberde "Türk savunma sanayisi gelişiyor. Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya malzeme tedarik etmeye ve kendi askeri stoklarını yenilemeye çalışırken, Türk yapımı zırhlı araçlar, savaş gemileri, dronlar ve mühimmatlar toplu halde üretiliyor, hem de çoğu Türk malzemeleriyle." ifadesi kullanıldı.