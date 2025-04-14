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Yunanistan 'Türkiye'ye ayak uydurmak için' Fransa'dan gemisavar füzesi alıyor

Yunanistan 'Türkiye'ye ayak uydurmak için' Fransa'dan gemisavar füzesi alıyor

14:5214/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
DHA
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Atina'da imzalanan anlaşma ile Yunanistan Fransa'dan 16 gemisavar füzesi alacak. Yunanistan, komşusu Türkiye'ye "ayak uydurmak için" silahlı kuvvetlerini modernize ediyor.

Yunanistan, Fransa'dan 16 adet Exocet MM-40 Block 3C gemisavar füzesi almak için Paris hükümeti ile anlaşmaya vardı.


Anlaşma, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Atina'yı ziyaret eden Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu tarafından imzalandı.


Lecorny, bu sabah Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti. Askerler tarafından törenle karşılanan Fransız bakan, Yunan mevkidaşı Dendias'la özel bir görüşme gerçekleştirdi.


Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Fransa Savunma Bakan'nın ziyaretinin sadece ikili alanla sınırlı olmayan, aynı zamanda iki ülkenin Avrupa çerçevesinde izlediği daha geniş stratejik yönelime de uzanan geniş yelpazedeki konuların görüşüleceği bir zamana denk geldiğini yazdı.


'TEK NEDEN TÜRKİYEYE AYAK UYDURMAK'

Fransa ile 2021 yılında imzalanan savunma anlaşması kapsamında Yunanistan 3 Fransız fırkateyni ve 24 adet Dassault yapımı Rafale savaş uçağı almayı kabul etmişti.


2036'ya kadar sürecek 25 milyar euro'luk anlaşma kapsamında Yunanistan, Fransa'dan 4'üncü Belharra fırkateynini ve seyir füzeleri alacağını bildirdi.


Yunanistan "Türkiye'ye ayak uydurmak için" silahlı kuvvetlerini modernize ediyor.


FÜZELERİN ÖZELLİKLERİ

Kahtimeri'nin bildirdiğine göre Exocet Block 3'ün menzili 200 kilometreye kadar çıkarken, Block 2'nin menzili ise sadece 70 kilometre. Ayrıca, Block 3'ler deniz tesisleri veya stratejik altyapı gibi kıyı hedeflerini vurabilir; bu da eski Exocet'lerin sahip olmadığı bir yetenek.


MM-40 Blok 3C ise daha gelişmiş, elektronik parazit sistemlerine karşı daha dayanıklı ve daha modern hedef tespit sistemi kullanıyor.

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