Yunan basınından Türk dış politikasına övgü: Erdoğan nasıl hem içeride hem dışarıda güç kazanıyor?

Yunanistan'da en çok takip edilen haber sitelerinden 'in.gr', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin iç ve dış siyasetteki başarısını gündemine taşıdı. "Erdoğan'ın savaşları" başlıklı haberde, "Erdoğan nasıl hem içeride hem de dışarıda güç kazanıyor" ifadesiyle Türkiye'nin son dönemdeki adımları ele alındı. PKK'nın feshinden Suriye ve Ukrayna'daki son duruma değinilen haberde, "Erdoğan, Türkiye'yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satranç tahtasında rol sahibi bir ülke olarak konumlandırdı" denildi.
"Erdoğan'ın savaşları" başlıklı haberde "Erdoğan nasıl hem içeride hem de dışarıda güç kazanıyor" ifadesiyle Türkiye'nin son dönemdeki adımları değerlendirildi.
"PKK'nın feshi Türk Cumhurbaşkanı'nı önemli ölçüde güçlendiriyor"
Barış müzakereleri de gündemde
Bu durumun Ukrayna'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada geçerli olduğuna işaret edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki zor dengeyi koruyarak Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere de ev sahipliği yapmaya hazır olduğu vurgulandı.
Türkiye'nin uluslararası alandaki diğer başarıları arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'nin ziyaret davetini kabul etmeye hazır olduğunu bildirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları aracılığıyla Avrupa Birliği'nin savunma politikasında rol oynama girişimi gösterildi.
Öte yandan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinde de tansiyonu düşük tutmayı başardığı kaydedildi.