Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Yunan basınından Türk dış politikasına övgü: Erdoğan nasıl hem içeride hem dışarıda güç kazanıyor?

Yunan basınından Türk dış politikasına övgü: Erdoğan nasıl hem içeride hem dışarıda güç kazanıyor?

21:2713/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü

Yunanistan'da en çok takip edilen haber sitelerinden 'in.gr', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin iç ve dış siyasetteki başarısını gündemine taşıdı. "Erdoğan'ın savaşları" başlıklı haberde, "Erdoğan nasıl hem içeride hem de dışarıda güç kazanıyor" ifadesiyle Türkiye'nin son dönemdeki adımları ele alındı. PKK'nın feshinden Suriye ve Ukrayna'daki son duruma değinilen haberde, "Erdoğan, Türkiye'yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satranç tahtasında rol sahibi bir ülke olarak konumlandırdı" denildi.

"Erdoğan'ın savaşları" başlıklı haberde "Erdoğan nasıl hem içeride hem de dışarıda güç kazanıyor" ifadesiyle Türkiye'nin son dönemdeki adımları değerlendirildi.

"PKK'nın feshi Türk Cumhurbaşkanı'nı önemli ölçüde güçlendiriyor"

Terör örgütü PKK için "Türk hükümetlerinin yıllardır karşı karşıya olduğu sorun" tanımını kullanılan haberde,
"(PKK'nın) feshi onlarca yıl büyük bir bahisti, şimdi ise Türk Cumhurbaşkanı'nı önemli ölçüde güçlendiriyor."
ifadesi kullanıldı.
Terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin ayrıntılara yer verilen haberde,
"Öte yandan, Erdoğan Türkiye'yi diplomatik müdahale gücü olan ve jeopolitik satranç tahtasında rol sahibi bir ülke olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçüde de başarıyor."
denildi.

Barış müzakereleri de gündemde

Bu durumun Ukrayna'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada geçerli olduğuna işaret edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki zor dengeyi koruyarak Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere de ev sahipliği yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Suriye'de de yeni rejimle avantajlı bir ilişkiye sahip olduğuna işaret edilerek, "Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da değerli bir müttefik olarak nitelendirildi." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin uluslararası alandaki diğer başarıları arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'nin ziyaret davetini kabul etmeye hazır olduğunu bildirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları aracılığıyla Avrupa Birliği'nin savunma politikasında rol oynama girişimi gösterildi.

Öte yandan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinde de tansiyonu düşük tutmayı başardığı kaydedildi.



#Yunanistan
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde