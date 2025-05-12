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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'tan istemişti: Suriye'de 'yaptırım' heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'tan istemişti: Suriye'de 'yaptırım' heyecanı

22:4412/05/2025, Pazartesi
AA
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Suriye, ABD'nin yaptırımları kaldırma sinyalini memnuniyetle karşıladı.
Suriye, ABD'nin yaptırımları kaldırma sinyalini memnuniyetle karşıladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğine ilişkin açıklamasının memnuniyetle karşılandığını duyurdu. Trump, geride kalan gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye hakkında çalışma yaptıklarını, yaptırımların da kalkabileceğini söylemişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın sözleri,
"Suriye halkının çektiği acıları sona erdirmeye yönelik cesaret verici bir adım."
olarak değerlendirildi.

"Bu adım, ülkede ve bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı destekleyecek"

Açıklamada, söz konusu yaptırımların devrik Beşşar Esed rejimi için uygulandığı ancak bugün doğrudan Suriye halkını hedef aldığı ve toparlanma ile yeniden inşa sürecini engellediği vurgulandı.

Suriye halkının bu yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ettiğine dikkat çekilen açıklamada,
"Bu adım, ülkede ve bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı destekleyecek, uluslararası işbirliğine açık yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır."
ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın Suriye çalışmaları

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında,
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz."
şeklinde konuşmuştu.


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