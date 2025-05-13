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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

20:5613/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - İtalya Başbakanı Meloni (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan - İtalya Başbakanı Meloni (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"Fırsat penceresi kaçırılmamalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini, barışın sağlanması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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