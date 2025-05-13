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Kremlin duyurdu: Rusya Delegasyonu Türkiye'deki görüşmelere hazırlanıyor

Kremlin duyurdu: Rusya Delegasyonu Türkiye'deki görüşmelere hazırlanıyor

12:5213/05/2025, الثلاثاء
G: 13/05/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Gözler, Perşembe günü Türkiye'de yapılması beklenen Ukrayna-Rusya barış zirvesinde.
Gözler, Perşembe günü Türkiye'de yapılması beklenen Ukrayna-Rusya barış zirvesinde.

Rusya Delegasyonu, Türkiye'deki görüşmeler için hazırlanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı kimin temsil edeceğinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli gördüğü anda açıklanacağını söyledi.

Kremlin'den İstanbul'da gerçekleştirilecek barış diplomasisi hakkında yeni açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafının İstanbul'daki müzakerelere hazırlandığını ifade etti.

Rusya'yı kim temsil edecek?

Peskov, Ukrayna ile müzakerelerde Rusya'yı kimin temsil edeceğinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli gördüğü anda açıklanacağını söyledi.


"Zelenski, Putin'den başkasıyla görüşmeyecek"

Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini fakat Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini söylemişti.



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