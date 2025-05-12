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Trump'tan Türkiye'de yapılacak Rusya-Ukrayna zirvesine ilişkin mesaj: İstanbul'a gelebilirim Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak

Trump'tan Türkiye'de yapılacak Rusya-Ukrayna zirvesine ilişkin mesaj: İstanbul'a gelebilirim Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak

17:2012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
AA
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ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Trump, "Perşembe günü İstanbul'da Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Trump, "Türkiye'de Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, İstanbul'a gelebilirim, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri konusunda, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" dedi.


ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.


'Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum'

Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.


Rusya ile Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.


Trump açıklamalarına şu şekilde devam etti;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek.


Türkiye'de Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, İstanbul'a gelebilirim, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak.


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