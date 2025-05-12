Rusya-Ukrayna barış masası yeniden kuruluyor: İstanbul'da kaldığı yerden

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. 29 Mart 2022’de Dolmabahçe’de bir araya gelen iki ülke, yeniden İstanbul’da buluşacak. Dünyanın merakla beklediği kalıcı barış için önemli adımlar atılacak. Barış için ilk adım Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki gün yaptığı açıklama ile atıldı. 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerin ve yabancı ülkelerin liderleriyle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Putin, Ukrayna’da ABD’nin önerdiği enerji altyapısına yönelik ateşkesin yanı sıra kendisinin Paskalya Bayramı’nda ve Zafer Bayramı’nda önerdiği ateşkesin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini hatırlattı.





VAKİT KAYBEDİLMEDEN BAŞLASIN

Rusya’nın Ukrayna ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini belirten Putin, bu bağlamda, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurguladı. Tarihi bir adım atan Putin, “15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul’da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN ÇOK ŞEY YAPTI

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye’nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirdi. Putin, İstanbul’da 2022’de yapılan müzakerelerin sonucunda taslak bir belgenin hazırlandığını ve Kiev’in bunu parafladığını anımsatarak, Batı’nın tavrı yüzünden bu belgenin çöpe atıldığını belirtti.





MÜZAKEREYE KARARLIYIZ

Erdoğan’la (dün) bir görüşme yapacağını da ifade eden Putin, “Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.





AMACIMIZ KALICI BARIŞ

Bu müzakere ile amaçlarının, “çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihsel perspektif içinde uzun vadeli, kalıcı bir barışı tesis etmek” olduğunun altını çizen Putin, “Bu müzakereler sırasında sadece Rusya tarafından değil, Ukrayna tarafının da uyacağı yeni ateşkes ve gerçek bir değişim üzerinde anlaşmanın mümkün olabileceğini dışlamıyoruz. Bu, ilk adım olurdu” şeklinde konuştu.





TEKLİFİMİZ MASADA

Bu teklifin, uzun vadeli sürdürülebilir bir barış olduğuna işaret eden Putin, bunun Ukrayna ordusunun tam kadro donatılıp güçlendirilmesi ve ardından silahlı çatışmanın devam etmesine neden olmaması gerektiğine dikkat çekti. Putin, “Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda” dedi.

Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri 29 Mart 2022’de Dolmabahçe Ofis’te bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı’na iştirak etmişti.





EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ

Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Putin, bir telefon görüşmesi yaparak Türkiye ile Rusya ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Putin’e görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını aktaran Erdoğan, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.





FIRSAT PENCERESİ ARALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.





Büyük bir hafta geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Putin’in önerisinin ardından “Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün” dedi. Trump, “Tamamen yeni ve çok daha iyi bir dünya olacak” değerlendirmesinde bulundu. Trump, yaptığı ikinci açıklamada da Rus lider Putin için "Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı kıyımı bitirmek için müzakere etmek istiyor" diyerek “Ukrayna bunu hemen kabul etmeli” ifadelerini kullandı.





Güvenilir adres biziz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, barış masasının Türkiye’de kurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. “Küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye’nin güvenilir adres olması öne çıkmaktadır” vurgusu yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye’yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaş-kanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir. Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarfettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır.”





Perşembe günü İstanbul'dayım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşı sonlandırmak için Rusya’ya 12 Mayıs’tan itibaren ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlattı. “Rusların nihayet savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya bunu çok uzun zamandır bekliyordu. Tek bir gün bile olsa öldürmeye devam etmenin bir anlamı yok" diyen Zelenski, yaptığı ikinci açıklamada da "Ölümleri uzatmanın bir anlamı yok. Perşembe günü Putin’i Türkiye’de bekliyor olacağım. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, ’yapamayız’ demek için bahane aramazlar" ifadelerini kullandı.





Türk tarafı organize edecek

Kremlin, Erdoğan-Putin görüşmesine dair bir açıklama yaptı. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin ile Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesinde, 15 Mayıs’ta Rusya ile Ukrayna arasında önerilen doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması girişiminin ayrıntılı olarak ele alındığı belirtildi. Erdoğan’ın Rusya’nın önerisine tam destek verdiği ve müzakereler için İstanbul’da platform oluşturmaya hazır olduğu aktarılan açıklamada, “Türk tarafı, sürdürülebilir barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin organize edilmesi ve yürütülmesinde mümkün olan her türlü yardımı sağlayacak” ifadesi kullanıldı.





Tarihi dönüm noktasını değerlendirelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ilk telefon görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptı. Görüşmede Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti. Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri Rusya’ya, Ukrayna’da ateşkes ve müzakere masası çağrısı yapmak için Kiev’i ziyaret etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Macron burada bir araya gelmişti.



