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Putin'in teklifi sonrası Trump'tan açıklama: Tamamen yeni bir dünya olacak

Putin'in teklifi sonrası Trump'tan açıklama: Tamamen yeni bir dünya olacak

08:5211/05/2025, dimanche
Yeni Şafak
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna ile ateşkes ve İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşında üçüncü kez ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklama geldi.


Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” ifadelerini kullandı.


'TAMAMEN YENİ BİR DÜNYA OLACAK'

“Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak” değerlendirmesini yapan Trump, “Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor” diye konuştu.




#donald trump
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