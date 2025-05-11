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Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan eden Putin Türkiye'yi işaret etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de müzakerelerin yapılması için bir fırsat sağlamasını rica ediyorum

Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan eden Putin Türkiye'yi işaret etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de müzakerelerin yapılması için bir fırsat sağlamasını rica ediyorum

02:4611/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan etti. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneren Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Putin, ''Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan eden Putin Türkiye'yi işaret etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de müzakerelerin yapılması için bir fırsat sağlamasını rica ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Putin konuşmasında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz." dedi.


Rusya Devlet Başkanı Putin, gece saatlerinde yaptığı açıklama ile Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Putin, "Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz." dedi.


Putin, konuşmasının devamında şu cümleleri kullandı;


5 Mayıs ateşkesini Kiev bozmuştu. Ukrayna ile konuştuk. İnsanların bu çatışmalara odaklandığının farkındayız. Ateşkes ile ilgili çok teklif olmuştu. Zaman zaman bazı haklar da ihlal edilmişti. Başkan Trump'la birlikte yeniden görüşmeler yapıldı. Biz, zaferimizi ilan ediyoruz ve 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Ateşkes anlaşmasında saldırıları da göz önünde bulundurduk. Rusya bölgesine yapılan saldırıların farkındayız. Bazı önlemler aldık ve ateşkes anlaşmaları yapmaya çalıştık. 2022'de de denemiştik ama her şeye rağmen konuşmalarımızı sürdürdük.


"MÜZAKERELERİN İSTANBUL'DA YAPILMASI İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RİCADA BULUNACAĞIM"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirdi.


Putin, İstanbul'da 2022'de yapılan müzakerelerin sonucunda taslak bir belgenin hazırlandığını ve Kiev'in bunu parafladığını anımsatarak, Batı'nın tavrı yüzünden bu belgenin çöpe atıldığını belirtti.


Rus lider Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.


"AMACIMIZ ÇATIŞMANIN TEMEL NEDENLERİNİ ORTADAN KALDIRIP KALICI BARIŞI TESİS ETMEK"

Bu müzakere ile amaçlarının, "çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihsel perspektif içinde uzun vadeli, kalıcı bir barışı tesis etmek" olduğunun altını çizen Putin, "Bu müzakereler sırasında sadece Rusya tarafından değil, Ukrayna tarafının da uyacağı yeni ateşkes ve gerçek bir değişim üzerinde anlaşmanın mümkün olabileceğini dışlamıyoruz. Bu, ilk adım olurdu." şeklinde konuştu.



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