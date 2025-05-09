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Rusya Devlet Başkanı Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile ikili ilişkileri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile ikili ilişkileri görüştü

17:329/05/2025, Cuma
AA
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Lula da Silva, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla başkent Moskova'da bir araya geldi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Lula da Silva, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla başkent Moskova'da bir araya geldi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Lula da Silva, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında başkent Moskova'da bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ikili ilişkileri ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile ikili ilişkileri görüştü

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Brezilya'nın Nazi Almanya'ya karşı savaştığına dikkati çekerek, "Brezilya askerleri çatışmalara katılarak düşmana karşı elde edilen zafere katkıda bulundu." dedi.

Rusya ile Brezilya arasındaki ilişkilere değinen Putin, "İlişkilerimiz gelişiyor. Üst düzeydeki temaslar sürdürülüyor. Rusya, Brezilya pazarına petrol ürünü ve mineral gübre ihraç eden en büyük ülke. Brezilya, Rus gıda ürünleri ithalatında lider." diye konuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da Rusya ile stratejik ortaklığı ve ekonomi alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Ticaret alanındaki işbirliğimizi güçlendirecek potansiyele sahibiz." ifadesini kullandı.



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