Zemini suçladı, beraat istedi: 6 Şubat depreminde 130 kişiye mezar olan Çuhadar Sitesi davasında karar çıktı

Hiçbir kusuru olmadığını iddia eden Sıtkı Okumuş, "Çuhadar Sitesi'nin yıkılmasının birinci nedeni zemindir. Bir diğer nedense benim bilgim dışında yapılan istinat duvarıdır. Ayrıca yıllarca orada oturmama rağmen kaçak kat olduğunu da sonradan öğrendim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Fatih Karakale ise savunmasında topraktan ev almak için kooperatife üye olduğunu daha sonra inşaat yapılmadan ayrıldığını ancak kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak yazdıklarından haberinin olmadığını öne sürüp, beraatini istedi.