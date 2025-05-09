İki kardeşin cinayet zanlısı 2 gün önce geldiği Sivas'tan otostopla Ankara'ya gitmiş

İki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirilen ve tutuklanan Hüseyin S'nin, cinayetten iki gün önce kente geldiği ve otostopla Ankara'ya gittiği ortaya çıktı.





Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede Umutcan (22) ile milli kayakçı kardeşi Melisa Şimşek'i (16) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından tutuklanan Hüseyin S'nin ifadesine ulaşıldı.





Sivas'tan Ankara'ya parası olmadığı için otostop çekerek gittiğini belirten Hüseyin S, psikolojik sorunları ve ileri derece kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğunu iddia etti.

Hüseyin S, 3 ay önce Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek ile sosyal medya üzerinden görüştüğünü ileri sürerek şu iddialarda bulundu:





"Uğur Şimşek'ten 2020 yılından kalma 500 bin lira alacağım vardı. Bana eşinin borcunu kendisinin ödeyeceğini söyledi. Pazartesi günü Alanya'dan Sivas'a geldim. Bir gün otogarda, bir gece de sokakta parkta kaldım. Bu sürede hiçbir otelde konaklama yapmadım. Öldürülen kişilerin evlerinin yakınlarına gitmedim. Yaşadıkları apartmana girmedim. İki kardeşi ben öldürmedim. Yaşadıkları evi de bilmiyorum. Melisa'yı hiç görmedim, tanımıyorum. Umutcan'ı ise televizyona çıktığı için tanıyorum."













OLAYDAN ÖNCE KEŞİF YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ





Öte yandan, 3 kişinin, zanlıyı olaydan bir gün önce Şimşek ailesinin yaşadığı evin bulunduğu mahalledeki mezarlık civarında gördüğü, o bölgede keşif yaptığı ayrıca cinayetten sonra elbiselerini bir camide değiştirdiği iddia edildi.











