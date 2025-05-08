Sivas'taki vahşette yeni gelişme: İki kardeşi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede dün Umutcan (22) ve milli kayakçı kardeşi Melisa Şimşek'i (16) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından Ankara'ya kaçan zanlı Hüseyin S. (34), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sivas'a getirildi.

Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin S. , gazetecilerin cinayeti neden işlediği ve ölen çocukların babasını da öldürdüğü iddiasıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Parmağında bıçak kesiği olduğu görülen Hüseyin S., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay

Sivas'ta dün Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı şekilde apartmana giren 1 şüphelinin bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etmişti.

25 saatlik kamera kayıtları incelendi

Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynırlarına attığını tespit etti.