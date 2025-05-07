Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin hayatındaki acı detay: Babaları 4-5 yıl önce kayboldu

Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Şüpheli olarak çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kar maskeli bir kişinin üzerinde duran polis ekipleri, bu kişinin kimliğini tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.