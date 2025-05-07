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Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin hayatındaki acı detay: Babaları 4-5 yıl önce kayboldu

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin hayatındaki acı detay: Babaları 4-5 yıl önce kayboldu

15:207/05/2025, Çarşamba
IHA
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Amca Fevzi Şimşek
Amca Fevzi Şimşek

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin amcası Fevzi Şimşek, ölen kardeşlerin babasının 4 yıldır kayıp olduğunu ve tüm çabalara rağmen bulamadıklarını söyledi.

Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Şüpheli olarak çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kar maskeli bir kişinin üzerinde duran polis ekipleri, bu kişinin kimliğini tespit edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Katledilen kardeşlerin amcası Fevzi Şimşek, yaptığı açıklamada çocukların babası olan kardeşi Uğur Şimşek'in 4 yıldır kayıp olduğunu belirterek, "Babaları 4-5 yıldır yoktur. Kız kardeşleri bulabilmek için kadın programlarına çıktı. Bulamadılar babalarını. Anneleri büyüttü bunları. Dün gelmişler, çocuklara yazık etmişler. Kız evdeydi, oğlan sonradan eve gelmiş. Ardından gelip çocukları katletmişler. Ocakları batsın. Olay sırasında anneleri babasının köyündeydi" dedi.

Melisa Şimşek



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