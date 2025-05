81 ilde orman seferberliği başladı: Yarım saatte 580 kilo çöp toplandı

Her yıl 9 Mayıs tarihinde düzenlenen ve orman yangınlarının önlenmesi için halkın desteğini harekete geçirmeyi hedefleyen etkinlik kapsamında, ormanlarda ve orman yollarında biriken yanıcı maddeler temizlenerek, yangın riski azaltılıyor.

Vali Akbıyık, "Yangınlara karşı bizim akciğerlerimiz ormanlarımız ve ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Bunun için de özellikle yol kenarlarında sigara atılmaması, bu temizliğin yapılması önem arz ediyor. Muğla, Türkiye'de orman varlığı açısından 2. Sırada. Orman varlığımız yüzde 70'lere çıktı. Ama maalesef her yılda birçok yangın oluyor. Belki yüzlerce hektar ormanımız da yanıyor. Geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdik. Allah korusun, inşallah hiç yangın olmasın Muğla'da, Türkiye'de. Bu sene de inşallah hiç yangın olmadan ya da en az zayiatta atlatırız diye umuyoruz. Muğla'da orman bölge müdürlüğümüzle, jandarmamız, emniyetimiz, AFAD'ımız, tüm kurum kuruluşlarla, belediyelerimizle toplantılarımızı yaptık. Birçok yasak kararları da aldık. Mesela ormanda ateş yakılması, mangal yakılması vs. gibi belli alanlara girişleri yasakladık. Ayrıca bu biçerdöverler vs. iş makinaları da yine arıcıların da yanlarında mutlaka arazöz bulundurmalarını, yangın söndürücü bulundurmaları kararı aldık. İnşallah hiç bir tane ağacımız yanmaz, ormanımız yanmaz" dedi.