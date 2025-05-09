Orman yangınlarına karşı büyük adım: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 81 ilde dev kampanya

Günümüzde çıkan orman yangınları değişen meteorolojik veriler ve hâkim olan kuraklıklar nedeniyle oldukça masraflı ve riskli bir mücadeleye dönüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü de (OGM) değişen bu şartlara uygun olarak müdahale kapasitesinde ciddi artışlar gerçekleştirdi. Ancak gelinen noktada yüksek enerjili yangınlarda kapasite artışlarına rağmen ormanların yangınlardan zarar görmesini engellemek oldukça güç. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi