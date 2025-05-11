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Donald Trump: Ukrayna, Putin'in İstanbul teklifini derhal kabul etmeli

Donald Trump: Ukrayna, Putin'in İstanbul teklifini derhal kabul etmeli

19:4511/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da barış masası kurulması yönündeki teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Ukrayna'nın bu teklifi derhal kabul etmesi gerektiğini belirterek, "Ukrayna'nın Putin ile anlaşma yapacağına dair umutlarımı kaybetmeye başladım. Putin, ateşkes anlaşması yapmak istemiyor. Türkiye'de olası çözümü müzakere etmek istiyor." dedi.

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