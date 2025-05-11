Barış masası yeniden İstanbul'da kurulacak: Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim

Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.