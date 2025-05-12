Ukrayna Savaşı'nda çözümün adresi Türkiye oldu: Dünya basını İstanbul'da yapılacak görüşmeleri manşetlerine taşıdı

Uluslararası medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için düzenlenecek barış görüşmelerine ilişkin diplomasi trafiğini okuyucularıyla paylaştı. Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliğini hem Rusya hem de Ukrayna tarafının talep ettiği belirtilen haberlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da sürece dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.





Ukrayna ve Rusya arasında bu hafta Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeleri son dakika haberi olarak paylaşan dış basın, müzakerelerin son durumunu ve Ankara'nın diplomasi trafiğindeki rolüne dair detayları okuyucularına aktardı.





LE MONDE: MACRON, KİEV TEMASLARI HAKKINDA ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİ

Fransız Le Monde gazetesi, haberinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, 15 Mayıs'ta Vladimir Putin ile doğrudan görüşmek üzere İstanbul'da bekleyeceği açıklamasına yer verirken, Türkiye'nin bu görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdiğini okuyucularına bildirdi.





Zelenski'nin pazartesi gününden itibaren tam bir ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunduğunu kaydeden Le Monde, haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, daha önce Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları arasındaki ilk yüz yüze görüşmeye de ev sahipliği yapmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da kaldığı yerden devam edeceği"





Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin çatışmaya kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla yapılacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu vurgulandı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Mayıs Cumartesi günü yaptığı açıklamada "ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu" belirterek, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da müzakerelerin başlatılmasını önerdi ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu.





Daha önce Kiev'den dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için "tarihi bir dönüm noktası" yaşandığını belirterek bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.





Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre, "Türkiye, ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır" Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de bu görüşmeyi teyit ederek Macron'un Erdoğan'a "Kiev'deki temasları hakkında bilgi verdiğini" kaydetti."





LE FIGARO: TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİNE HAZIR

Fransa'nın köklü gazetelerinden Le Figaro'da görüşmelerin Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını haberinde ön plana çıkartarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığının açıklamasını okuyucularına aktaran Le Figaro, Türkiye'nin çatışmaya kalıcı bir çözüm getirecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.





"Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da kaldığı yerden devam edeceği" belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yı ateşkes ilan etmeye çağırdı ve 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ise sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın "Putin ile anlaşma yapıp yapmayacağından şüphe duyduğunu" ifade ederek, Kiev yönetimini Rusya ile Türkiye'de müzakere masasına oturmaya davet etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu teyit etti."





WSJ: ERDOĞAN VE PUTİN MÜZAKERELERİ GÖRÜŞTÜ

ABD'li Wall Street Journal (WSJ) ise Zelenski'nin Putin'in İstanbul'da yapılmasını önerdiği barış görüşmelerine katılacağını belirtti. Haberde, Putin'in pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlaması planlanan müzakerelere ilişkin görüştüğü söylendi.





Tarafların daha önce 2022'de İstanbul'da bir araya geldiğini hatırlatan WSJ, o dönemde Ukrayna'nın yabancı silah kullanımını yasaklayan ve askeri personel sayısını sınırlandıran bir barış anlaşması taslağının gündeme geldiğini kaydetti. WSJ Putin'in, "Batı'nın baskısı nedeniyle bu taslağın tamamen rafa kaldırıldığını" ifade ettiğini açıkladı.









CNN: TÜRKİYE MÜZAKERELERDE EV SAHİBİ OLACAK

ABD merkezli CNN de haberi Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğu açıklamasıyla okuyucularına verdi. Putin'in, pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek barış görüşmeleri önerisini görüştüğünü bildiren CNN, Ankara'nın müzakereler için gerekli ortamı oluşturmayı taahhüt ettiğini vurguladı.





Türkiye'nin görüşmelerde arabulucun rolünde olacağının altını çizen CNN, şunları kaydetti:

"Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'in barış görüşmeleri önerisini tamamen desteklediği ve İstanbul'u görüşme yeri olarak önerdiği belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu teyit edilirken, Ukrayna'nın müttefikleriyle yaptığı görüşmelerde öncelikle ateşkes sağlanması gerektiği konusunda mutabık kalındığı ifade edildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşmak için bir fırsat penceresinin açıldığını belirterek, kapsamlı bir ateşkesin barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını vurguladı" denildi."









FOX NEWS: PUTİN, ERDOĞAN İLE MÜZAKERELERİN KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN GÖRÜŞECEK

ABD'de Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News, Rusya'nın İstanbul'da barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya'nın ön koşulsuz şekilde müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu ifade eden Fox News, görüşmelerin 15 Mayıs Perşembe günü başlayacağının altını çizdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in bir telefon görüşmesi yaptığına dikkat çeken Fox News, şunları belirtti:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar günü yaptığı televizyon açıklamasında, "Kiev yönetimine herhangi bir ön koşul olmadan doğrudan müzakerelere devam etmeyi teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı. Putin, "Ukrayna yetkililerine görüşmeleri 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yeniden başlatmayı öneriyoruz"





Rus lider, yapılacak görüşmelerde savaşın temel nedenlerinin ele alınması gerektiğini vurguladı. Aynı gün ilerleyen saatlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaparak müzakerelerin kolaylaştırılması konusunu görüşeceğini belirten Putin, bu görüşmelerin ateşkesle sonuçlanabileceğini ifade etti."





INDEPENDENT: TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜŞMELERDE KALICI BARIŞ SAĞLANABİLİR

İngiliz The Independent haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Trump'ın, Putin'in "kan banyosunu" sonlandırmak için İstanbul'da müzakerelere başlamak istediği mesajını okuyucularına aktaran Independent, Türkiye'deki görüşmelerin kalıcı barış getirebileceğini öne sürdü.





Habere göre, perşembe günü İstanbul'da tarafların bir araya gelmesi olasılığı hayli yüksek ve bu kez iki taraf da savaşın tamamen bitirilmesi konusunda istekli görünüyor. Independent, Rusya'nın görüşmeler öncesinde herhangi bir ön şart koşmadığına dikkat çekerek, Trump'ın toplantının "hemen yapılmasını" istediğini de ifade etti.









THE GUARDIAN: ZELENSKİ PUTİN'İ İSTANBUL'DA BEKLEYECEK

The Guardian gazetesi, Zelenski'nin "Perşembe günü İstanbul'da Putin'i bekleyeceğim" sözlerine yer verdiği haberinde, Putin'in Türkiye'de ön koşulsuz müzakereler yapılmasını önerdiğini belirtti.





Zelenski'nin pazartesi gününden itibaren ateşkes istediğini hatırlatan The Guardian, Ukrayna liderinin İstanbul'daki görüşmelere katılmak için silahların susmasını ön şart koşmuş "olabileceğini" kaydetti.





İngiliz gazetesine göre, Zelenski perşembe günü müzakereler için Türkiye'ye gelmeyi kabul etmiş olsa da ateşkesin sağlanmaması görüşmeleri riske atabilir. Kremlin'in de henüz konuyu netleştirecek bir açıklama yapmadığına dikkat çeken The Guardian, Trump'ın Türkiye'de yapılacak görüşmeler sayesinde dökülen kanın durdurulabileceği açıklamasını okuyucularına aktardı.





SKYNEWS: PUTİN VE ZELENSKİ TÜRKİYE'DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYE HAZIR

Skynews ise Zelenski'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de yüz yüze görüşmeye hazır olduğu açıklamasını manşetine taşıdı. ABD merkezli basın kuruluşu, bu açıklamanın pazar sabahı Vladimir Putin'in ateşkes çağrılarını "reddederek" İstanbul'da doğrudan müzakereler teklif etmesinin ardından geldiğini bildirdi. Skynews, Rus liderin bu hamlesiyle diplomasi sürecinde yeni bir inisiyatif oluşturduğuna dikkat çekti.







