Rusya: Ukrayna krizine çözüm yolları bulma konusunda kararlıyız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile koşulsuz müzakereleri İstanbul’da yeniden başlatma teklifine birçok ülke liderinin destek verdiğini açıkladı. Peskov, “Uzun vadeli barışçıl çözüm arayışında kararlıyız” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ukrayna'yı bu teklife derhal ve koşulsuz teklif edilen görüşmelere katılmaya çağırdığını dile getiren Peskov, Putin'in dün bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı.
"Polonya, ülkemize karşı düşmanca tavır sergiliyor"
Polonya'nın, başkent Varşova'daki alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan yangın nedeniyle suçladığı Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma yönündeki kararını değerlendiren Peskov, "bu suçlamanın temelsiz ve asılsız olduğunu" vurguladı.