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Rusya: Donetsk'te Kotlyarovka yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Donetsk'te Kotlyarovka yerleşim birimini ele geçirdik

13:1612/05/2025, Pazartesi
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kotlyarovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kotlyarovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kotlyarovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kotlyarovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.


Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kotlyarovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.


Açıklamada, son 24 saatte 129 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapı unsurları, mühimmat üretim ve depolama yerleri, insansız hava aracı (İHA) depoları ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarıldı.





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