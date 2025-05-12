Rusya: Donetsk'te Kotlyarovka yerleşim birimini ele geçirdik

Açıklamada, son 24 saatte 129 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapı unsurları, mühimmat üretim ve depolama yerleri, insansız hava aracı (İHA) depoları ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarıldı.