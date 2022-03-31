Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Donetsk Valisi Kyrylenko Rusya fosfor bombası kullandı
AVRUPA

Donetsk Valisi Kyrylenko: Rusya fosfor bombası kullandı

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinin Valisi Pavlo Kyrylenko, Rusya’nın gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda fosfor bombası kullandığını ve 4’ü çocuk 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Donetsk Valisi Kyrylenko: Rusya fosfor bombası kullandı
Rusya fosfor bombası kullandı

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını 36. gününde sürdürüyor. Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesinin valisi Pavlo Kyrylenko, Rusya’nın yeniden fosfor bombası kullandığını duyurdu. Vali Kyrylenko, "Ruslar gece boyunca saldırılarına devam etti. Mariinka, Krasnohorivka ve Novomykhailivka şehirlerinde düşman yeniden fosfor bombası kullandı. Kurakhove Şehir Hastanesi’ne 4’ü çocuk 11 yaralı sevk edildi" bilgisini paylaştı.
Kyrylenko, "İhtiyaç olan bölgelere su ve gıda sevkiyatına devam ediyoruz. Talep edenleri tahliye ediyoruz. Çatışma bölgesinde bulunan ve ilaç ihtiyaçları olanların şehirden ayrılmalarını istiyorum. En önemlisi hayatta kalmanız, tahliyeler geçicidir" ifadelerini kullandı.

TOGGdan gururlandıran paylaşım

TOGG'dan gururlandıran paylaşım

​Milyonlarca kişi değerlendirdi: Dünyanın en iyisi oldu.
18 ayda 16 rekorbirden kırıldı

18 ayda 16 rekor
birden kırıldı

​İhracat ailesi Türkiye'nin gururu oldu.
100 bin kişiye iş kapısı açılacak

​Bakan Bilgin: Temmuzda enflasyon farkı değerlendirilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan dönüşü önemli mesajlar...
Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Başkan Avcı: Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
Nisan ayı geldi

Nisan ayı geldi

Buz tutan göl halen çözülmedi.
Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.
'Bunu tüm dünya duymalı'

'Bunu tüm dünya duymalı'

​Rus askerlerinin gizlice çektiği videoda dehşete düşüren sözler.

Kira geliri olanlar dikkat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.