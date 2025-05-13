Dörtlü zirve gündemde: Trump Perşembe günü İstanbul'da olabileceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki gerilim ve fikir ayrılığına ilişkin işaretler her geçen gün güçleniyor. İkinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyaretini Ortadoğu'ya yapacak olan ABD Başkanı Trump'ın ziyaret rotasında İsrail'in olmadığı belirtildi. Trump yönetimine yakın Fox News kanalının haberine göre ABD Başkanı, Washington'ın bölgedeki en yakın müttefiki Tel-Aviv'e uğramayacağı ve bugün ilk durağının Suudi Arabistan olacağı belirtildi. ABD Başkanı Riyad temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Katar'a geçecek. Trump yönetimi ile soykırımcı Netanyahu kabinesi arasında son günlerde İran, Yemen, Suriye ve Gazze'de ateşkes konularında fikir ayrılıkları olduğu ve ABD Başkanı'nın Ortadoğu'da İsrailsiz devam edeceğine yönelik haberler hem İsrail hem de ABD medyasına yansımıştı.





SONUÇ ALACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR

Trump'ın, terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun özellikle Gazze'deki ateşkese ilişkin verdiği sözleri tutmaması ve bilakis saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte İran konusunda ABD'nin politikalarına nüfuz etme çabasının Trump'ı Tel-Aviv ziyaretini yapmaktan alkoyduğu belirtiliyor. Trump'ın bunun yerine sonuç alacağını düşündüğü üç Körfez ülkesi ziyaretine odaklandığı kaydedildi.





TEMSILCIYLE MESAJ

ABD Başkanı'nın bölgeyi ziyaret ederken, İsrail'e temsilcisi Steve Witkoff'u Netanyahu ile görüşmek üzere Tel-Aviv'e göndereceği ortaya çıktı. Trump'ın bu hamlesinin de İsrail ile ilişki seviyesini düşürme işareti olarak değerlendirildi. Witkoff ise ziyaretten hemen önce Netanyahu yönetimini eleştirdi. Witkoff Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, "Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil. İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor" ifadeleriyle Netanyahu yönetimini hedef aldı.





SERBEST BIRAKILAN ESIRLE KATAR'DA GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı, Hamas ile ABD arasında dolaylı müzakereler yoluyla serbest bırakılacak Amerikan-İsrail vatandaşı Idan Alexander ile yüz yüze görüşmeyi İsrail yerine Katar'da yapacağını belirtmesi, aradaki gerilimin bir başka işareti olarak değerlendirildi. Hamas'ın serbest bırakacağı Alexander İsrail üzerinden Katar'a geçerek Doha'da Trump ile fotoğraf verecek.





TRUMP'TAN MINNETTARIM AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada gelişmeyi doğrulayarak, "Bu büyük haberi mümkün kılan herkese minnettarım" ifadeleriyle Hamas mesajı vermişti. Bunun ABD’ye ve arabulucular Katar ile Mısır’ın savaşı sona erdirme ve esirleri sevdiklerine kavuşturma çabalarına karşı atılmış "iyi niyetli bir adım" olduğunu kaydeden Trump, "Umarım bu, acımasız savaşı sona erdirmek için gerekli olan son adımların başlangıcı olur. O kutlama gününü dört gözle bekliyorum" demişti.





İSRAIL'IN BOŞA DÜŞÜRME HAMLESI

Trump'ın esir takasına ilişkin ifadelerini boşa düşürmeyi hedefleyen çıkış ise İsrail'den geldi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Alexander'ın "karşılıksız" serbest bırakıldığı ve "İsrail herhangi bir ateşkes veya esir takası vadetmedi sadece Alexander'ın serbest bırakılacağı bir güvenli koridor sağlamayı kabul etti" ifadesine yer verilerek Trump'ın adımının bağlayıcı olmadığı vurgusu yapılmak istendi.





Perşembe İstanbul'da olabilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs perşembe günü İstanbul’da yapılması planlanan görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rus lider Vladimir Putin’in katılması halinde kendisinin de şahsen katılabileceğini açıkladı. "Türkiye'de (15 Mayıs) Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak" diyen Trump, "(İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesi) O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek" ifadeleriyle de, Washington'ın Şam'a uyguladığı yaptırımları kaldırabileceği sinyalini verdi.





'Erdoğan üst düzey ev sahibi'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, savaşı sona erdirme yönündeki barış müzakerelerine Türkiye'de en üst düzeyde ev sahipliği yapabileceğini ifade etti. Zelenski, X'ten yaptığı açıklamada, Trump'ın önerdiği tam ve koşulsuz ateşkes teklifini desteklediğini belirterek, "Biz bunu istiyoruz, bizim tarafımızda sessizliği korumaya hazırız" ifadesini kullandı. Zelenski, şunları paylaştı: "Tabii ki hepimiz Başkan Trump'ın Türkiye'deki bu toplantıda yanımızda olmasını isteriz. Bu doğru bir fikir. Çok şey değiştirebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, (barış için) en üst düzey toplantılara ev sahipliği yapabilir. Yardım eden herkese teşekkür ederiz."



